Bakan Yerlikaya'dan 'aşırı yağış' uyarısı: Sel, su baskını, heyelan...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde beklenen şiddetli yağışa ilişkin yurttaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin 25 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı verdiğine dikkat çeken Yerlikaya, sel, su baskın ve heyelana karşı tedbirli olunmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 18:56
Bakan Yerlikaya'dan 'aşırı yağış' uyarısı: Sel, su baskını, heyelan...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Maraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da meteorolojik verilere göre yarın şiddetli yağış beklenen Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yurttaşların su baskınlarına karşı tedbirli olmasını istedi.

Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."


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