Bakan Yerlikaya'dan 'aşırı yağış' uyarısı: Sel, su baskını, heyelan...

Yayınlanma: 15.01.2024 - 18:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 18:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Maraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da meteorolojik verilere göre yarın şiddetli yağış beklenen Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yurttaşların su baskınlarına karşı tedbirli olmasını istedi.

Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle



??7??ilimizde Turuncu Uyarı,

?? 1??8?? ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.



?? Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:

??Balıkesir

??İzmir

??Manisa

??Aydın

??Muğla

??Mersin

??Antalya



??Sarı Uyarı verilen… pic.twitter.com/79jV6v6t3J — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."