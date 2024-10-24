Antalya’da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:07

Olay, saat 15.00 civarında Aksu Kemerağzı Mahallesi, Yaşar Sobutay Bulvarı Perge Mall İş Merkezi arkası bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan bir binanın dış cephe boyasını yaparken bina tadilatı için kurulan iskelenin asansör kısmı büyük bir gürültüyle çöktü.

İskelede çalışma yapan Mithat B. ve Ferit M. isimli boya ustaları düşerek yaralandı.

Asansörün çöktüğünü gören çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.