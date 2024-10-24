Yayınlanma: 24.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 24.10.2024 - 09:37

Türkiye Taşkömürü Kurumuna 132 daimi işçi alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura heyecanı başladı. 15 sanatta toplam 132 nitelikli işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati alıma ilişkin yayınlanan duyuruda yer aldı. Halka ve basına açık olarak yapılacak kura sonrası Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi ilan edilecek. Peki, TTK 132 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? TTK kura çekimi ne zaman?

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Taşkömürü Kurumuna yerüstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 15 sanatta toplam 132 nitelikli işçi alımı yapılacak.

Alınacak işçiler, noter kura çekimi sonucunda tespit edilecek. Kura sonucunda, her sanatta işe alınacak açık işçi sayısı kadar “Asıl”, açık işçi sayısının 4 katı kadar da “Yedek” aday belirlenecek.

İlana göre, elektronik kura çekimi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

TTK KURA SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TTK işçi alımı asil ve yedek isim listesi, noter huzurunda gerçekleştirilecek elektronik kura ile belirlenecek.

Kura çekimi sonuçları ile nihai-yedek isim listesi www.taskomuru.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.

İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak.