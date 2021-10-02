Antalya'da iş cinayeti: Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı tedavi altın

Antalya'da faaliyet gösteren bir gübre fabrikasında bakım yapmak için girdiği kazandaki kimyasaldan etkilenen Murat Ceylan (29) yaşamını yitirdi, onu kurtarmak isteyen arkadaşı Necmi G. (33) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

(DHA)
02 Ekim 2021 Cumartesi, 14:36
Antalya'da iş cinayeti: Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı tedavi altın
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İş cinayeti, dün saat 18.30 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üçüncü kısımda faaliyet gösteren bir gübre fabrikasında meydana geldi. Boş olan kimyasal kazanına bakım yapmak için giren fabrika işçisi Murat Ceylan, fenalaştı. Arkadaşının kimyasaldan etkilendiğini fark eden Necmi G. de onu kurtarmak için kazana girdi. Ancak Necmi G. de kimyasaldan zehirlendi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. OSB itfaiye ekipleri girdikleri kazandan Murat Ceylan ile Necmi G.'yi çıkardı. Yapılan kontrollerde Ceylan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Necmi G. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Murat Ceylan'ın cenazesi ise morga gönderildi.

Bu arada, yapılan incelemede yaşamını yitiren Murat Ceylan'ın bütün kişisel güvenlik tedbirlerini aldığı bildirildi. DHA'nın servis ettiği haberde fabrikanın güvenlik önlemlerini alıp almaması konusunda bilgi paylaşılmadı.


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