Antalya’da kaçak sigara operasyonu: 3 tutuklama

Antalya’nın üç ilçesinde kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 15 kişiye adli işlem yapıldı, 3 kişi ise tutuklandı.

Antalya’da kaçak sigara operasyonu: 3 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:41

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 667 bin 420 adet dolu/boş makaron, 19 bin 500 sigara sarma kağıdı, 2 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara, 910 adet puro, 670 elektronik sigara ve 665 adet cinsel içerikli hap/jel, 135 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram nargile tütünü, 3 adet sigara basım makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şahsa “5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapılırken, 3 şahıs ise tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #Sigara #kaçak

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