Ayvacık açıklarında 9'u çocuk 22 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 9’u çocuk toplam 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında 9'u çocuk 22 kaçak göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 21:07

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından lastik bot içerisindeki lastik bot içindeki 9’u çocuk toplam 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Etiketler: #Ayvacık #kaçak göçmen

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