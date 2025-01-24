Antalya'da kaçak silah operasyonu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 19 tabanca ve 20 av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya'da kaçak silah operasyonu!
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:53

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ekipleri, bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 19 tabanca ve şarjör, 20 av tüfeği, 15 adet 7.62 mm çapında fişek, 270 tabanca fişeği, 218 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Antalya #Operasyon #kaçak silah

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