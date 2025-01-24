Antalya'da kaçak silah operasyonu!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:53

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ekipleri, bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 19 tabanca ve şarjör, 20 av tüfeği, 15 adet 7.62 mm çapında fişek, 270 tabanca fişeği, 218 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.