'Kaçak silah imalatı' yapanlara JASAT operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

'Kaçak silah imalatı' yapanlara JASAT operasyonu: 2 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:55

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. (65) ve E.K'nin (64) kaçak silah imalatı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bomba arama köpeğinin yardımıyla adreste yaptıkları aramada, üzerinde çalışılan 6 tabanca namlusu, 5 tetik tertibatı, 38 tabanca üst kapak yayı ve çok sayıda tabanca aksamı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Samsun #gözaltı

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