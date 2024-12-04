Antalya'da kaçak silah ve tefecilik operasyonu: Interpol'ün aradığı şahıs yakalandı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:01

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda kaçak silah ve tefecilik suçlarından yakalanan 5 şüpheliden 4’ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 1 tabanca, 1 susturucu, 1 şarjör ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nca uluslararası düzeyde aranan ve hakkında difüzyon kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

10 ŞAHSA İŞLEM

Kepez, Alanya ve Manavgat’ta yapılan operasyonlarda da 12 bin 560 adet kaçak içi doldurulmuş makaron, 3 bin 748 şişe kaçak içki, 821 paket kaçak sigara,348 adet kaçak elektronik sigara, 137 adet kaçak puro, 45 kg kaçak tütün, 5 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı.