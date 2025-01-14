Kaçak silah operasyonu: 40 tabanca ele geçirildi
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında silah getireceği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için fiziki takip başlatıldı. Takibe alınan şahısların içinde bulunduğu araç uygulama noktasında durduruldu.
Şüpheli Ş.K ve M.Y gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş vaziyette 40 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #Mersin #silah #Operasyon
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