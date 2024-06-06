Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal kesimlerde bulunan evlerde oluşturulan atölyelerde makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurarak pazarladıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İlkadım, Tekkeköy, Vezirköprü, Ladik, Havza ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 133 bin 380 doldurulmuş, 211 bin 600 boş makaron, 950 boş sigara kutusu, 18 elektronik sigara, 10 elektrikli sigara sarma makinesi, 115 manuel sigara sarma makinesi, 8 kompresör, 303 TAPDK bandrolü, 396 kilogram kıyılmış tütün, terazi ve satışlarının tutulduğu defter ele geçirdi.
Operasyonda 16 şüpheli, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
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