Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
Şırnak merkez ve ilçelerinde emniyet güçleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 1 hafta içerisinde 13 asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 1881,08 gram metamfetamin maddesi, 392,30 gram esrar maddesi, 1 adet bong, 1 adet hassas terazi, 14 adet tabanca, 28 adet şarjör, 116 adet fişek, 50 adet silah parçası, 16 bin 670 paket sigara, 216 adet puro, 430 kilo nargile tütünü, 11 kilo tütün, 718 adet elektronik sigara, 2 adet cep telefonu, 166 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Gözaltınan 43 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- SBK'den polise telefon
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- 'Peygambere hakaretten' Diamond Tema hakkında soruşturma