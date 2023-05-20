Antalya'da kadın cinayeti
Antalya'nın Kepez ilçesinde M.S. isimli erkek, evli olduğu Ceylan S. isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil erkek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 4 çocuk annesi Ceylan S. (30) ve eşi M.S. (32) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında M.S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
Evde bulunan çocukların balkona çıkarak yardım istediğini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ceylan S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, teslim olan M.S. gözaltına alındı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Ceylan S'nin bir süre önce M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Akşener: Önümüzde iki seçenek var
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Batı'nın sinsi planını anlattı: 'Erdoğan'ı istiyorlar'
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi