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Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'nın Kepez ilçesinde M.S. isimli erkek, evli olduğu Ceylan S. isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil erkek gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 20:44
Antalya'da kadın cinayeti
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Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 4 çocuk annesi Ceylan S. (30) ve eşi M.S. (32) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında M.S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Evde bulunan çocukların balkona çıkarak yardım istediğini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ceylan S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, teslim olan M.S. gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Ceylan S'nin bir süre önce M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Antalya kadın cinayeti

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