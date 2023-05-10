Antalya'da kadın cinayeti: Eşini keserle katletti

Antalya'da Ercan Akdağ (39), kavga ettiği eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle döverek öldürdü. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:31
Antalya'da kadın cinayeti: Eşini keserle katletti
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Olay, 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı.

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Antalya Aksu kadın cinayetleri

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