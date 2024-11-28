Antalya'da kadın cinayeti: Hale Akbaş Poyraz'ı katletti!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:26

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:33

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası Abdullah Poyraz arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı olay yerinde bırakıp evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine 'Eşimi vurdum' diyerek teslim oldu.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜ"

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın ismi öğrenilemeyen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Komşuların sakinleştirmeye çalıştığı kız fenalaşınca ambulans çağırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından ense kısmından vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 ÇOCUĞU KORUMA ALTINDA

Hale Akbaş Poyraz'ın dün 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden kızı G.'nin doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Doğum günü için komşularının da Hale Akbaş Poyraz'ı arayıp ulaşamadığı belirtildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğuysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Polis merkezinde gözaltına alınan Abdullah Poyraz'ın olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, "İşe başladıktan sonra evden uzaklaştı. Bana kötü davranmaya, hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Aldatma mesajlarını yakaladım" dediği öğrenildi.

Abdullah Poyraz'ın uzun süredir kıskançlık nedeniyle Hale Akbaş Poyraz'a zor günler yaşattığı, işten bu sebeple ayrılmasına neden olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesinin defnedilmek üzere Adana'ya götürüleceği, Abdullah Poyraz'ın ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Antalya'da çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Abdullah Poyraz, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.