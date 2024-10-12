Antalyaspor'dan yeni isim sponsorluğu anlaşması

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:20

Güncelleme: 12.10.2024 - 00:20

Antalyaspor ile Onvo arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yerli üretim gücü ile tüm dünya için üretmeye ve büyümeye devam eden Onvo ile yapılan anlaşmanın, camiamıza ve Onvo ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.