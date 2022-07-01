Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü

Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

AA
01 Temmuz 2022 Cuma, 16:57
Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü
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S.U. idaresinde, Antalya Serik'te seyir halinde olan 07 AEZ 924 plakalı kamyonet, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde temizlik yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlisi Rıza Ekici'ye (50) çarptı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ekici yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ekici'nin cenazesi, buradaki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Antalya Kamyonet temizlik görevlisi
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