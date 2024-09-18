Antalya’da kanal kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Antalya’nın Kepez ilçesinde boş arazide bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Ersin Akman’a ait olduğu belirlendi.
Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde bulunan kanal kenarında yürüyüş yapan yurttaş, toprak yola geldiklerinde yerde hareketsiz halde yatan birisinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz halde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmamıştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Parmak izinden kimliği belirlendi
Cesedin yapılan parmak içi çalışması sonucunda Ersin Akman’a ait olduğu belirlendi. Akman’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı kaydedildi.
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