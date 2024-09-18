Antalya’da kanal kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde boş arazide bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Ersin Akman’a ait olduğu belirlendi.

Antalya’da kanal kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:33

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde bulunan kanal kenarında yürüyüş yapan yurttaş, toprak yola geldiklerinde yerde hareketsiz halde yatan birisinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz halde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmamıştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Parmak izinden kimliği belirlendi
Cesedin yapılan parmak içi çalışması sonucunda Ersin Akman’a ait olduğu belirlendi. Akman’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı kaydedildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #erkek cesedi

İlgili Haberler

Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?

Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?
Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım

Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım
Ankara'da akıl almaz olay: Video çekmek için gittikleri ‘cinli köy'de ceset buldular

Ankara'da akıl almaz olay: Video çekmek için gittikleri ‘cinli köy'de ceset buldular
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler