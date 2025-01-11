Antalya'da kanalizasyondan gelen çocuk sesi duydular: Kent alarma geçti!
Kepez ilçesinde ailesiyle piknik yapan Hamdiye Çelik, kanalizasyon mazgalından 'çocuk sesi' duyunca 112'yi aradı. Mazgalı kesip kanalizasyon hattını tarayan ekipler, herhangi birine rastlamadı.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki çimenlikte dün saat 17.30 sıralarında ailesiyle piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından 'çocuk sesi' geldiğini duydu.
'Kim var orada, polise haber vereceğim' dedikten sonra bir daha sesi duyamayan Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Adrese gelen itfaiye erleri, mazgalı keserek kanalizasyon hattına girdi. Hattı tarayan ekipler, herhangi birine rastlamayınca aramayı sonlandırdı.
"ERKEK ÇOCUK SESİYDİ"
İhbarı yapan Hamdiye Çelik, "Mazgaldan ses duydum. Bize cevap vermedi, bağırdı. 'Kim var orada' diye seslendik. 'Polisi arayacağım' dedim, ses kesildi. 4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi" dedi.
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