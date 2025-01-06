TÜİK, ‘çocuk gebelikleri oranları düştü’ dese de uzmanlara göre ülke gerçeği bu değil

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı Doğum İstatistikleri Raporu’na göre 2023 yılında 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaptı. 15- 17 yaş grubunda ise 6 bin 505 çocuk doğum yaptı. 2022’de ise 15 yaşından küçük 159, 15-17 yaş 7 bin 101 çocuk doğum yaptı. Türkiye’de çocuğa istismar olayları her geçen gün artıyor, son olay da Zonguldak’ta meydana geldi.

14 yaşındaki D.G. önceki gün doğum yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğuyla dünyaya getirdiği bebeğin devlet himayesine alındığını bildirildi. Öte yandan Cumhuriyet konuya ilişkin avukat Süreyya Kardelen Yarlı’yla konuştu.

‘İSTİSMAR SUÇU’

Yarlı, “18 yaşın altında bir çocuğun doğum yapması demek o çocuğun cinsel olarak istismara uğradığı anlamına gelir. Her ne kadar TÜİK 2023 verilerine göre çocuk gebelikleri oranlarında düşüş gözükse de ülke gerçeğinin böyle olmadığı aşikâr. Ne yazık ki 15 yaş altında hastanede veya evde doğum yapan çocuk sayısı sanıldığından çok fazla” dedi.

AİLE İÇİNDE GİZLENİYOR

“Ekonomik sarsıntılar, eğitim seviyesinin düşmesi, göçler ve sosyal hizmetlerin desteklenmemesi çocuk gebelikleri sayısını artırmakta” diyen Yarlı, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Vakaların yarısında bu durumun aile içi cinsel istismar olduğunu ve yine çocuk doğum yapana kadar aile içinde saklandığını görüyoruz. Kadınların istihdama katılımını artırmadan, kız çocukları için zorunlu eğitim devamına dair takip yapmadan bu oranları düşürmek zor değil.”