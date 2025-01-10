CHP'li Ersever'den MEB'e protokol önerisi: Kız çocuklarının eğitimine destek verenlerle imzalayın
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile protokol imzalaması önerisinde bulundu.
Tarikatları ‘STK’ olarak görüp, protokol imzalayan, temizlemediği okulları muhalefet belediyelerinin temizlemesine ‘siyasi şov’ diyen, kreşi AKP’li belediye açınca susup, CHP’li belediye açınca ‘ideolojik’ olduğu gerekçesiyle kapatmaya kalkan MEB geçenlerde ise MHP’nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları ile işbirliğine gitti.
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever TBMM Genel Kurulu'nda konuyu gündeme getirdi. İktidarı ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i uyaran Ersever, "Orduya, camiye siyaseti soktunuz, eğitimden siyaseti uzak tutun. Bu protokol, okullarda kutuplaşmaya, zorbalığa, şiddete yol açar. Bakanlık bu işleri bırakıp asli görevini yapsın" diye konuştu.
MEB'e bir de protokol önerisinde bulunan Ersever, "MEB eğitime destek sağlayacak sivil toplum kuruluşu arıyorsa, yıllardır özveriyle kız çocuklarının eğitimine destek veren ÇYDD ile protokol imzalasın. Hiç değilse ülke ve gelecek adına güzel bir iş yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
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