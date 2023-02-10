Antalya'da kanlı gün: 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde dün silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde Emrullah Ç. isimli şahıs, iddiaya göre "aralarındaki husumet" nedeniyle tartıştığı Osman B. (45) ve Feyyaz B'yi (43) tabancayla öldürüp Sedat B. (61), Nuriye B. (41) ve Yılmaz K'yi de (50) yaralayarak kaçtı.
Emrullah Ç., Alanya ilçesinde polis uygulama noktasında aracının içinde intihara teşebbüs etmişti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Emrullah Ç, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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