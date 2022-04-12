Dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi eklendi: Bu mesaja dikkat!

12 Nisan 2022 Salı, 17:34

Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi geliyor. Bu kez dolandırıcılar avukat isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak insanlara mesaj atıp, para istiyor.

Dolandırıcılar avukat Gizem Gonce ile başka bir avukatın ismini birleştirerek mağdurlara mesaj attı. Masaj salonuna yaptığınız randevuya gelmediniz bunun için hakkınızda ceza ve tazminat davası açılacak dediler. Davanın açılmaması için de kendilerine para göndermelerini talep ettiler. Parayı gönderenler de oldu göndermeyenler ise gerçeği avukat Gizem Gonce’den öğrendi. Mağdur olan avukat ise suç duyurusunda bulundu.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖREBİLİRLER"

CNN Türk'ün haberine göre, dolandırıcılık olayını anlatan avukat Gizem Gonce, "Benim fotoğrafımı kullanmışlar, başka meslektaşımın da ismini soy ismini kullanmışlar. Elimizde görüntülerini var, eğer ödemezseniz dava açacağız gibi tehdit vari konuşmalarda bulunmuşlar. 18 bin 500 liraya kadar tazminat davası açılacak diyorlar. İnandırıcılığını artması için de dilekçe örneği göndermişler sanki o dava açılmış gibi. Bir kişi kendisini avukat olarak aradığında mutlaka ismini soy ismini ve sicil numarasını öğrenmeleri gerekiyor. E-Devlet üzerinden de böyle bir dava var mı yok mu görebilirler" diye konuştu.

Bir diğer avukat ise olayın nitelikli suç olduğunu belirtirken, "Avukatlık mesleğini yaparken giydiğimiz cübbeli fotoğrafları kullanarak dolandırıcılar nitelikli suçlar işlemeye başlamışlar. Fotoğrafı kullanmaları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması suçlarını işlemiş oluyorlar. İnsanlara banka hesabı yollayarak whatsapp üzerinden hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.