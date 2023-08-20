Antalya’da kayboldu: 72 yaşındaki turistten hala haber yok

Antalya’nın Alanya ilçesine ailesiyle tatile gelen ve keşif için dışarı çıktıktan sonra 3 gündür kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki Alman kadın turist için ekipler seferber oldu. Ekipler ormanlık alanda didik didik iz aradı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 17:48
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Olay, önceki akşam saatlerinde Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Alman Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte dün sabah Alanya’ya tatile geldi. 

İncekum’daki bir otele yerleşen ailesinden ayrılan Linow, çevreyi keşfetmek için dışarı çıktı. Linow, telefona cevap vermeyip otele geri dönmeyince yakınları durumu otel yönetimine bildirdi. 

Görevliler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve 30 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler gece geç saatlere kadar otelin yakınındaki ormanlık alanda, kanallarda, yol boyundaki inşaat alanlarında yaptıkları arama çalışmalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Ekiplerin yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kadının yolda yürüdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadına ulaşılamamasının ardından ekipler bugün ormanlık alan içerisinde arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı.


Antalya kayıp turist

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