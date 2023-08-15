Mersin’de kayıp şahıs araç içinde ölü bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir kişi, araç içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:46
Mersin’de kayıp şahıs araç içinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Evnallı 5 gün önce evinen 64 KL 955 plakalı otomobille çıktı. Evnallı’dan bir daha haber alınamadı.

Yakınları da her yerde onu ararken bugün Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesindeki derede otomobili gördü. Bunun üzerine Evnallı’nın yakınları durumu görevlilere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evnallı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Mersin ölü bulundu

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