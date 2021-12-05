Antalya'da kayıp öğretmenin cesedi denizde bulundu
Antalya'da denizde bulunan cesedin, Şırnak'ta görev yapan öğretmene ait olduğu öğrenildi.
Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapanlar, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince, Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede, cesedin, Şırnak'ta öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Hamza Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.
Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, amcası Bayram Yılmaz tarafından alınarak memleketi Batman'a götürüldü.
Batman'daki ailesinin yanından 14 Kasım'da ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamaması üzerine, emniyete kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.
Ailenin, Yılmaz'ın açık kalan elektronik posta hesabından, 3 Aralık'ta Ankara'dan Antalya'ya otobüs bileti aldığını tespit ederek, polise bilgi verdiği belirtildi.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- O fotoğraf savcının önüne kondu
- Kılıçdaroğlu: 'Göndereceğiz onu'
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- Metin Feyzioğlu’na istifa çağrısı
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Fransa ve BAE'den tarihi silah anlaşması
- Yolda milyonluk kolye buldu: Sahibinin sözleri şoke etti