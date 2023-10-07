Antalya'da kediye şiddet uygulayan çocuk gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 22:15

Güncelleme: 07.10.2023 - 22:16

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında çırak olarak çalışan M.A'nın işyerindeki kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığı tespit edildi.

İşyeri sahibi Serdar Latif Mantıcı'nın şikayeti üzerine M.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"KEDİYİ YERDE BİTKİN BULDUM"

Şiddete uğrayan kediyi iki yıl önce sahiplendiğini dile getiren dükkan sahibi Mantıcı, "Olay günü diğer çırağın araması üzerine buraya geldim. Kediyi yerde bitkin buldum. Hemen veterinere götürdük. Çok sayıda kırığı var, patileri ezilmiş, kafatasında çatlak var, iç kanama tehlikesi hala devam ediyor. Biz olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduk" dedi.

DERNEK BAŞKANLARINDAN İŞYERİNE ZİYARET

Akdeniz Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Berrin Özkan ile Çevre ve Hayvan Dostları Derneği (ÇEHAYDER) Genel Başkanı Gamze Benzer de iş yerini ziyaret etti.

Özkan, yaptığı açıklamada yıllardır hayvan haklarıyla alakalı mücadele ettiklerini belirterek, "Ne yazık ki çok kötü bir olaya tanık olduk. Yasal sürecin takibini yapıyoruz. Bununla ilgili resmi kurumlardan gerekli desteği bekliyoruz" diye konuştu.

Benzer ise dernek yönetimi olarak suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.