Yavru kedinin kurtulması için şemsiyeli operasyon!

Tokat'ta dere yatağında mahsur kalan yavru kedi vatandaşların üstün çabasıyla kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:37
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Tokat'ta dere yatağında mahsur kalan yavru kedi vatandaşların üstün çabasıyla kurtarıldı.

Kediyi kurtarmak için dakikalarca uğraşan vatandaşların şemsiyeli operasyonu kamerada yansıdı.


Kedi Yavru kedi tokat

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