Yavru kedinin kurtulması için şemsiyeli operasyon!
Tokat'ta dere yatağında mahsur kalan yavru kedi vatandaşların üstün çabasıyla kurtarıldı.
Tokat'ta dere yatağında mahsur kalan yavru kedi vatandaşların üstün çabasıyla kurtarıldı.
Kediyi kurtarmak için dakikalarca uğraşan vatandaşların şemsiyeli operasyonu kamerada yansıdı.
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