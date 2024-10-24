İki otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:26

Kaza, Şenyurt Mahallesi 9. Cadde’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru K. B. idaresindeki 19 HK 656 plakalı otomobil ile İsmail B. yönetimindeki 19 AVV 414 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #otomobil #kaza #çorum

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