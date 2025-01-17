Antalya'da kıraathanede bıçaklı kavga: 1 ölü!
Alanya ilçesinde bir kıraathanede İ.Ç. ile Medeni Ören arasında çıkan alacak tartışması, kanlı bitti. Kavgada Medeni Ören adlı kişi, yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kıraathanede, İ.Ç. ve Medeni Ören arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç., Ören'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu bıçakla yakalandı.
Etiketler: #alacak #Antalya #bıçak #kıraathane
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