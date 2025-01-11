İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 00:11

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bıçakla yaralanan E.K. çevredeki yurttaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #Erzurum #bıçaklı kavga #bıçak

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