İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda bıçakla yaralanan E.K. çevredeki yurttaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Erzurum #bıçaklı kavga #bıçak
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- ‘Oğlum’ yasağı
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek
- Ünlü giyim devi resmen iflas etti