Hakkari Yüksekova'da bıçaklı kavga! 1’i kadın 3 kişi yaralandı...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Hakkari Yüksekova'da bıçaklı kavga! 1’i kadın 3 kişi yaralandı...
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:39

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U. isimli şahıs, R.Ç. adlı kadın ile A.T. ve D.B. isimli şahısları bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #hakkari

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