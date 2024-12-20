Antalya'da kıraathaneye silahlı saldırı!

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Antalya'da kıraathaneye silahlı saldırı!
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:49

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de bir kıraathaneye gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Sabah işe geldiğinde kıraathanenin kurşunlandığını gören çalışanlardan Hüseyin Mutlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede iş yerine 7 kurşun isabet ettiği, hasar oluştuğu tespit edildi.

 


Etiketler: #Antalya #işyeri #Kurşun

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