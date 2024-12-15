İşyerindeki kovada 1 milyon TL sakladı... Hepsi kül oldu
Karaman'da demir doğrama atölyesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, işyeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL yandı.
Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki Ali Ün'e ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ün, hafif zararın oluştuğu işyerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti.
Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi.
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