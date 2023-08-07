Antalya’da klima tartışması çıktı: Şoför 'psikolojim bozuldu' diyerek araçtan indi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:24

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:24

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 75'i bulduğu Antalya'da, özel halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasıyla ilgili yolcularla, şoför arasında tartışma çıktı. Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle, özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor.

Dün akşam Sarısu-Demirciler Çarşısı arasındaki güzergahta hizmet veren 07 AU 0317 plakalı özel halk otobüsünde yolcularla, şoför arasında klimanın kapalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Şoför ve yolcular arasında güzergahta uzun süre devam eden tartışma sonrası, otobüs şoförü lunapark önündeki durakta otobüsü durdurup, araçtan indi. Otobüs şoförü, psikolojinin bozulduğunu belirterek araca binmeyi reddetti.

Yolcular da otobüsten inerken, şoförle aralarındaki tartışma durakta da devam etti. Yolcular, şoförün klimayı açmayıp, fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ama serinletmeye yetmediğini öne sürdü.

Otobüsün yoğun trafiğin de bulunduğu caddedeki bekleyişine bir süre sonra trafik polisi ekibi müdahale etti. Trafik polisleri, şoförü yaklaşık yarım saat sonra ikna ettikten sonra otobüse bindirdi. Polis yolculara, klimanın açık olduğunu belirledikten sonra, otobüsün güzergahında yeniden hareket etmesini sağladı.