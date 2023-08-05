Yol verme kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü araç sürücünü bıçakladı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:45

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:45

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde yaşanan yol verme kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan otobüs şoförü, önündeki araç sürücüsünü iddiaya göre trafikte yol vermeyince bıçakladı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

