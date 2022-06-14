Antalya'da korkunç cinayet: Kahvehanede boğazından bıçakladı

14 Haziran 2022 Salı, 11:54

Serik ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada, Sinan C. isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanan Hasan Bulut yaşamını yitirdi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde 13 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir kahvehanede Hasan Bulut (32) ile Sinan C. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Sinan C. tartıştığı Hasan Bulut'u bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından yaraladı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut, yolda hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Bulut'un cansız bedeni savcılık tarafından incelenerek Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı Sinan C., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.