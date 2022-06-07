Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada kiracı Necati Kök (66) tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi Osman Artar (46), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 21.30 sırasında Kepez'in Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan, evli ve 1 çocuk babası yönetici Osman Artar, sürekli gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayet edilen, 1'inci kattaki kiracı Necati Kök'ü uyarmaya gitti.
KARNINDAN BIÇAKLADI
İkili arasında tartışma çıktı. Necati Kök, Osman Artar'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.
Yaralı halde kendisini sokağa atan Artar, esnaftan yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olan Artar'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Olayda elinden yaralanan Kök ise gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Osman Artar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok yönlü soruşturma yapan polis de kiracı olarak oturan Necati Kök'ün sürekli başka kadınlarla eve geldiğini ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini belirledi. Kök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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