Antalya'da korkunç olay... 28 yaşındaki kadın 20 metrelik falezlerden düştü!

Antalya’da 20 metrelik falezlerde kayalık alana düşerek yaralanan genç kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Botla limana getirilen ve ambulansa alındığı sırada ‘kaburgalarım’ diye acı içinde bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:28
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kayalık alanda acı çığlıkları atan ve isminin Kübra G.I. (28) olduğu öğrenilen kadının kurtarılması için deniz polisinden yardım talep etti. Karadan olayın gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, Kübra G.I.’ya ait olduğu belirlenen bir çanta buldu.

“KABURGALARIM” DİYEREK ACI ÇEKTİ

Yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, Kübra G.I.’yı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde bota aldı.

Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen Kübra G.I.’nın ambulansa alındığı sırada ‘Kaburgalarım’ diye bağırdığı ve acı çektiği görüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadın, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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