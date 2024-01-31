Antalya ve Muğla'nın ardından şimdi de KKTC kıyıları... İki günde iki ceset

Yayınlanma: 31.01.2024 - 21:33

Güncelleme: 31.01.2024 - 21:33

KKTC sahillerine son 2 günde 2 kişinin daha cansız bedeni vurdu. KKTC Polis Basın Subaylığı, Girne’ye bağlı Çatalköy’ bölgesinde dün yerel saatle 08.15 sıralarında sahile vurmuş bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı. Polis, bu sabah aynı bölgede sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kısmi bozulmuş, bir erkek cesedi daha bulunduğunu kaydetti. Polis, her iki cansız bedenin henüz kimlik tespitlerinin yapılmadığını bildirdi. Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) gitmek üzere Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

DAHA ÖNCE DE 3 CESET KIYIYA VURMUŞTU

KKTC sahillerine 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde de 3 kişinin cansız bedeni vurmuştu. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti.

İkinci ceset ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulunmuştu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti.

Üçüncü ceset de 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılamadığı açıklanmıştı.