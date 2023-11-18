Yürüyüş yapan kadın falezlerden düştü!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:46

Güncelleme: 18.11.2023 - 14:18

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Parkköy Mahallesi'nde bulunan falezlerde geçen gün saat 18.00 sıralarında feci bir olay yaşandı.

İddialara göre, arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan kadın dengesini kaybederek çalılık alana düştü. Çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen kadın, düştüğü yerde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadına bulunduğu alanda yol olmadığı için yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaştı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR!

Yaklaşık 3 saatlik çalışmalarının ardından yaralı kadın bulunduğu alandan kurtarıldı. Yaralı kadın itfaiye sedyesiyle birlikte tekneye bindirildi.

Deniz yoluyla Silivri Limanı'na getirilen yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.