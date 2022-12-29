Antalya'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 17:12
Antalya'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 17.03'teki depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.


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