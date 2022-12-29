Antalya'da korkutan deprem
Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 17.03'teki depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [35.63 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2022-12-29
Saat:17:03:46 TSİ
Enlem:35.923 N
Boylam:29.438 E
Derinlik:31.85 km
Detay:https://t.co/SijuyZET4p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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