Diyarbakır'da korkutan yangın: 9'u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 9’u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 259’uncu sokakta bulunan 5 katlı Demirtan Apartmanı’nın zemin katında bulunan dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanlar apartmanı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, binadaki 9’u çocuk 12 kişi yoğun şekilde dumandan etkilendi.
9'U ÇOCUK 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, dumana maruz kalan 9'u çocuk 12 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #Yangın
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