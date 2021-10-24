Antalya'da korkutan orman yangını!
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Serik ilçesi Akçapınar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekiyor.
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