Antalya'da korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:52
Antalya'da korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katından dumanlar çıktığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla balkondan kısa sürede müdahale etti.

Evde mahsur kalan 82 yaşındaki Saihat Yıkılmaz, ekipler tarafından evden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması devam ediyor.

 

 


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