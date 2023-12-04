Avcılar'da tencere alev aldı, mutfakta yangın çıktı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:06

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:06

Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitedeki yemek fabrikasında ocaktaki tencerede kızartma yapan bir çalışan, kapağı kapayıp ayrıldı. Bir süre sonra tencereden önce dumanlar yükseldi ardından tencere alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mutfaktaki yangını kısa sürede söndürdü.

"BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ"

İş yeri sahibi Serkan Vatansever, "Profesyonel olmayan arkadaşımız marketten gelene kadar tencere kaynayarak yanmaya başlıyor. Hızla alev almaya başlıyor. Maalesef yangın söndürme sistemimiz de devreye girmiyor. Arkadaşımız marketten geldikten sonra yine acemice davranıp yağın üzerine su döküyor. Daha da büyümesini sağlıyor, sitenin güvenlik görevlileri geliyor. Onlar müdahale edince söndürebiliyorlar. Sonra da olay yerine itfaiye ekipleri geliyor. Çok şükür bir can kaybı olmadan ve daha da büyümeden önlenebildi" dedi.