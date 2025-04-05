Antalya'da kreş skandalı! 2 yaşındaki bebek dakikalarca darp edildi

Yayınlanma: 05.04.2025 - 12:52

Güncelleme: 05.04.2025 - 12:52

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşte uyku odasında yaşı daha büyük iki çocuk tarafından dakikalarca darbedilen 2 yaşındaki bebek ağır şekilde yaralandı. Buse Altıparmak, sabah işe gitmek üzere 2 yaşındaki kızını kreşe bıraktı. Öğle saatlerinde kreşten gelen telefonla büyük bir şok yaşadı. Yetkililer, kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ancak kreşe gittiğinde karşılaştığı manzara Altıparmak’ı dehşete düşürdü. Küçük çocuğun yüzünde yara izleri, morluklar, burnunda ve kulaklarında ise kurumuş kan lekeleri vardı. Kreşin bebeği hastaneye götürmemesi üzerine aile kendi imkanlarıyla kızlarını hastaneye kaldırdı. Doktorlar, darp raporunda olayın basit bir ısırma değil, sistematik bir darp olduğunu belirtti.

DAKİKALARCA DARP EDİLMİŞ

Aile, savcılık aracılığıyla ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde dehşet verici anlara tanıklık etti. Görüntülerde, uyku odasında görevli hiçbir personelin bulunmadığı, iki çocuğun bebeği yaklaşık 15 dakika boyunca darbettiği, üzerine çıktığı, tekmelediği ve bezini çıkararak yerde sürüklediği görüldü.

Baba Onur Altıparmak, "Kreş yönetimi bize önce görüntü olmadığını söyledi, ancak diğer aileye izlettiklerini öğrendik. Savcılık kararıyla görüntüleri izlediğimizde kızımızın maruz kaldığı şiddeti görünce yıkıldık," diyerek tepkisini dile getirdi.

Aile, olay sonrası polis ve ambulans çağrılmamasına, kızlarının uyutulmaya çalışılmasına da tepki gösterdi. Yaşanan ihmaller zinciri nedeniyle kreş ve sorumlu kişiler hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Kreş yönetimi ise hukuki sürecin başladığını belirterek konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.