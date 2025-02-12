Karaman'da müdür yardımcısına darp: Veli tutuklandı

Karaman’ın merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde, okulda müdür yardımcısını darp ettiği iddia edilen öğrenci velisi tutuklandı.

Karaman'da müdür yardımcısına darp: Veli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:12

Akçaşehir Ortaokulu’nda 10 Şubat’ta öğrenci velisi H.S., müdür yardımcısı A.M.’nin çocuğunu darp ettiği iddiasıyla okula geldi. Burada veli H.S. tartıştığı müdür yardımcısı A.M.’yi darp etti.

Müdür yardımcısının şikayetçi olması üzerine H.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karaman Valiliği’nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Şubat’ta Akçaşehir beldesindeki bir okulumuzda, müdür yardımcısına yönelik gerçekleşen şiddet eylemi ile ilgili olarak adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır. Müessif saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İyi bilinmelidir ki, ülkemizin yükselişi ancak öğretmenlerimizin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiğimiz değerle mümkün olacaktır.

Öğretmenlerimize yönelik her türlü olumsuz davranış, sadece eğitim ailemize değil aynı zamanda milletimizin geleceğine de yapılan saldırı anlamına gelmektedir. Eğitimcilerimize yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, müdür yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Etiketler: #Karaman VALİLİĞİ #KARAMAN

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