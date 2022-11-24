Antalya'da muz seraları hortumda zarar gördü

24 Kasım 2022 Perşembe, 16:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı seraların çatısı çöktü, muz ağaçları ve meyveler zarar gördü.

Mahallede hortumda hasar oluşan seralarda ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Sera sahibi Emrah Çalışkan, yaptığı açıklamada, 17 dönümlük serasının 7 dönümünde zarar olduğunu söyledi.

"KALIN DEMİRLERİ BİLE YERİNDEN SÖKMÜŞ"

Çökme nedeniyle muz ağaçları ve meyvelerinin etkilendiğini ifade eden Çalışkan, "Hortum o kadar güçlüymüş ki seradaki kalın demirleri bile yerinden sökmüş. Her şeye yeniden başlayacağız. Seramızı tekrar kurup ağaçları yeniden dikeceğiz" diye konuştu.