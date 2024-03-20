Antalya'da öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı... Yaralılar var!

Serik ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:53
Antalya'da öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı... Yaralılar var!
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkiinde saat 07.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ortaokul ve lise öğrencilerinin taşındığı İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı minibüs ile Suriye uyruklu Mahmut Y. idaresindeki 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazada öğrenci servisindeki 12 öğrenciden Ramazan K., Nihal Nur Ü., Ümmü B., Alperen K., Fatma A., Bahriye T., Fatmanur G., Zeynep G. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza haberini alıp Serik Devlet Hastanesi'ne gelen veliler, aynı hastaneye getirilen minibüs şoförü Mahmut Y.’ye tepki gösterdi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.


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